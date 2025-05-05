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В Волгограде произошло затопление Центральной набережной

В воскресенье местные жители обнаружили резкий подъем воды в Волге.

Источник: ИД «Волгоградская правда»

В воскресенье, 4 мая, жители областного центра удивились резкому подъему уровня воды в Волге. Оказались затопленными причалы и ступени на Центральной городской набережной.

Все дело в том, что резкий подъем воды в Волге связан с работой Волжской ГЭС, которая с 4 мая начала работать с максимально установленными сбросами. В таком режиме она будет работать еще три дня, а затем расходы начнут постепенно снижаться.

После этого режим работы Волгоградского гидроузла будет установлен новым указанием Федерального агентства водных ресурсов.