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Дома дрожали: очевидцы ЧП на улице Тюленева раскрыли детали взрыва и пожара

По словам местных жителей, мощный хлопок прозвучал в 20:59.
Источник: Аргументы и факты

Очевидцы пожара на улице Генерала Тюленева в Москве сообщили aif.ru, что слышали мощный взрыв перед возгоранием. По словам одного из очевидцев, соседний дом буквально затрясся. Хлопок отчетливо слышали даже в соседних районах. В поврежденном здании частично обрушились перекрытия. По неофициальным данным, погибли трое человек.

Когда и где произошел крупный пожар в Москве.

Пожар в московской многоэтажке по адресу улица Генерала Тюленева, 39 в районе Теплый стан произошел после взрыва в девять часов вечера. Один из местных жителей рассказал aif.ru, что, услышав хлопок, посмотрел на часы — было 20:59.

Пожар охватил 100 квадратов, площадь обрушений — 60 квадратных метров.

Интернет облетели жуткие кадры — тела двух человек без признаков жизни свисают из окон горящего дома в Москве. По словам одного из местных жителей, одно из тел принадлежит женщине, которая звала на помощь, а потом застыла в неподвижной позе.

Спасатели эвакуировали 11-й и 13-й подъезды горящего дома, для людей подготовили пункт временного размещения в ближайшей школе № 1532.

В 23:00 открытое горение было ликвидировано, на месте собралось около десятка пожарных машин.

Дептранс Москвы сообщил, что к месту пожара выехали два больших автобуса для обогрева эвакуированных жителей дома.

Что стало причиной взрыва и пожара на улице Тюленева.

По предварительной версии, взорвался газ. По словам мужчины, живущего в одном из соседних домов, все ближайшие многоэтажки на Генерала Тюленева газифицированы, однако, кто-то из жильцов мог использовать баллоны.

По словам другого жителя соседнего дома, жильцы сгоревшей квартиры варили самогон, что могло привести к взрыву соответствующего оборудования. Однако, другие соседи усомнились в этой версии.

Ещё один местный житель Константин рассказал, что в доме пропало электричество, однако подача газа в других подъездах сохранялась.

По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело. В ближайшее время для установления причины пожара назначат ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническую.

К каким жертвам и повреждениям привел пожар на Тюленева.

Из-за пожара конструкции подъезда частично обрушились. Над двумя квартирами рухнула крыша, люди оказались заблокированы.

По словам жителей поврежденного дома, от хлопка все входные двери на 9-м этаже были вырваны. Также, был вырван лифт.

Местный житель Константин рассказал, что в доме пропало электричество. При этом, подача газа в других подъездах сохранялась.

Взрыв был настолько сильный, что звуки слышали жители соседних районов.

«На остановке возле метро Коньково было слышно. Два взрыва, в 20:55 примерно. Потом пронеслась пожарная, две машины. От Теплого Стана скорая», — рассказала девушка по имени Наталья.

МЧС официально сообщает о шести пострадавших и двух погибших. Позже СМИ сообщили, что количество жертв увеличилось до трех человек, пострадавших — до 13.