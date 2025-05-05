Дома дрожали: очевидцы ЧП на улице Тюленева раскрыли детали взрыва и пожара

Очевидцы пожара на улице Генерала Тюленева в Москве сообщили aif.ru, что слышали мощный взрыв перед возгоранием. По словам одного из очевидцев, соседний дом буквально затрясся. Хлопок отчетливо слышали даже в соседних районах. В поврежденном здании частично обрушились перекрытия. По неофициальным данным, погибли трое человек.
Когда и где произошел крупный пожар в Москве.
Пожар в московской многоэтажке по адресу улица Генерала Тюленева, 39 в районе Теплый стан произошел после взрыва в девять часов вечера. Один из местных жителей рассказал aif.ru, что, услышав хлопок, посмотрел на часы — было 20:59.
Пожар охватил 100 квадратов, площадь обрушений — 60 квадратных метров.
Интернет облетели жуткие кадры — тела двух человек без признаков жизни свисают из окон горящего дома в Москве. По словам одного из местных жителей, одно из тел принадлежит женщине, которая звала на помощь, а потом застыла в неподвижной позе.
Спасатели эвакуировали 11-й и 13-й подъезды горящего дома, для людей подготовили пункт временного размещения в ближайшей школе № 1532.
В 23:00 открытое горение было ликвидировано, на месте собралось около десятка пожарных машин.
Дептранс Москвы сообщил, что к месту пожара выехали два больших автобуса для обогрева эвакуированных жителей дома.
Что стало причиной взрыва и пожара на улице Тюленева.
По предварительной версии, взорвался газ. По словам мужчины, живущего в одном из соседних домов, все ближайшие многоэтажки на Генерала Тюленева газифицированы, однако, кто-то из жильцов мог использовать баллоны.
По словам другого жителя соседнего дома, жильцы сгоревшей квартиры варили самогон, что могло привести к взрыву соответствующего оборудования. Однако, другие соседи усомнились в этой версии.
Ещё один местный житель Константин рассказал, что в доме пропало электричество, однако подача газа в других подъездах сохранялась.
По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело. В ближайшее время для установления причины пожара назначат ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническую.
К каким жертвам и повреждениям привел пожар на Тюленева.
Из-за пожара конструкции подъезда частично обрушились. Над двумя квартирами рухнула крыша, люди оказались заблокированы.
По словам жителей поврежденного дома, от хлопка все входные двери на 9-м этаже были вырваны. Также, был вырван лифт.
Местный житель Константин рассказал, что в доме пропало электричество. При этом, подача газа в других подъездах сохранялась.
Взрыв был настолько сильный, что звуки слышали жители соседних районов.
«На остановке возле метро Коньково было слышно. Два взрыва, в 20:55 примерно. Потом пронеслась пожарная, две машины. От Теплого Стана скорая», — рассказала девушка по имени Наталья.
МЧС официально сообщает о шести пострадавших и двух погибших. Позже СМИ сообщили, что количество жертв увеличилось до трех человек, пострадавших — до 13.