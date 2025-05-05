Суд вынес приговор юристу, плюнувшему в консульство России в Швейцарии: вот как его накажут

Швейцарские правоохранительные органы завершили расследование в отношении адвоката, который во время пробежки плюнул на здание консульского отдела российского посольства в Берне. Как сообщает издание Blick, прокуратура вынесла обвинительное заключение, обязав нарушителя выплатить штраф в размере 7 тыс. швейцарских франков (примерно 700 тыс. рублей).
Согласно данным журналистов, в конце февраля швейцарский юрист во время вечерней пробежки совершил демонстративный акт вандализма. Пробегая мимо российского консульства, он плюнул на вывеску при входе в дипломатическое учреждение.
«Федеральная прокуратура признала бегуна виновным в совершении “нападения на иностранный символ суверенитета”, — пишет газета.
Издание уточняет, что мужчина не стал обжаловать решение о наложении штрафа.
Ранее в США арестовали двух граждан Украины, которые обвинялись в незаконном участии в голосовании на выборах.