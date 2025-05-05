Суд вынес приговор юристу, плюнувшему в консульство России в Швейцарии: вот как его накажут

Швейцарские правоохранительные органы завершили расследование в отношении адвоката, который во время пробежки плюнул на здание консульского отдела российского посольства в Берне. Как сообщает издание Blick, прокуратура вынесла обвинительное заключение, обязав нарушителя выплатить штраф в размере 7 тыс. швейцарских франков (примерно 700 тыс. рублей).