Digi 24: В Румынии два поезда столкнулись на вокзале города Констанца

Министр транспорта и инфраструктуры Румынии Сорин Гриндяну отметил в соцсетях, что серьёзных травм никто не получил. Согласно информации Национальной компании железных дорог, авария произошла в момент, когда пассажирский состав IR 1586 находился в стадии подготовки к отправлению. В это время другой поезд, IR 1688, осуществляя маневр для смены маршрута, допустил столкновение с первым.