Digi 24: В Румынии два поезда столкнулись на вокзале города Констанца

На железнодорожной станции в городе Констанца, расположенном в румынском регионе Добруджа, 4 мая произошло столкновение двух поездов, в результате которого пострадали 24 человека.
Как передаёт телеканал Digi 24 со ссылкой на местную полицию, семеро из пострадавших были госпитализированы с различными травмами, остальные получили медицинскую помощь на месте и в госпитализации не нуждались.
Министр транспорта и инфраструктуры Румынии Сорин Гриндяну отметил в соцсетях, что серьёзных травм никто не получил. Согласно информации Национальной компании железных дорог, авария произошла в момент, когда пассажирский состав IR 1586 находился в стадии подготовки к отправлению. В это время другой поезд, IR 1688, осуществляя маневр для смены маршрута, допустил столкновение с первым.
Ранее по меньшей мере один человек погиб в результате наезда автомобиля на толпу в немецком городе Штутгарте (федеральная земля Баден-Вюртемберг).