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Digi 24: В Румынии два поезда столкнулись на вокзале города Констанца

По данным полиции, в результате происшествия пострадали 24 человека.

Источник: Аргументы и факты

На железнодорожной станции в городе Констанца, расположенном в румынском регионе Добруджа, 4 мая произошло столкновение двух поездов, в результате которого пострадали 24 человека.

Как передаёт телеканал Digi 24 со ссылкой на местную полицию, семеро из пострадавших были госпитализированы с различными травмами, остальные получили медицинскую помощь на месте и в госпитализации не нуждались.

Министр транспорта и инфраструктуры Румынии Сорин Гриндяну отметил в соцсетях, что серьёзных травм никто не получил. Согласно информации Национальной компании железных дорог, авария произошла в момент, когда пассажирский состав IR 1586 находился в стадии подготовки к отправлению. В это время другой поезд, IR 1688, осуществляя маневр для смены маршрута, допустил столкновение с первым.

Ранее по меньшей мере один человек погиб в результате наезда автомобиля на толпу в немецком городе Штутгарте (федеральная земля Баден-Вюртемберг).