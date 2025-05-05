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«Этого лучше вживую не видеть»: знавшая хозяйку взорвавшейся квартиры в Москве не сдержала слез

Знакомая погибшей во время взрыва в Москве женщины не смогла сдержать слез, рассказывая о ее гибели. Своими эмоциями она поделилась с корреспондентом URA.RU.

Число пострадавших во время взрыва в многоэтажке в Москве составило не менее 13 человек.

Знакомая погибшей во время взрыва в Москве женщины не смогла сдержать слез, рассказывая о ее гибели. Своими эмоциями она поделилась с корреспондентом URA.RU.

«Нет, я не видела [тело пострадавшей], я только видела на видео, которое мне скинули в telegram. Так я не видела, и слава богу, лучше этого вживую не видеть», — прокомментировала корреспонденту URA.RU знакомая погибшей Ирина.

Девушка уточнила, что пострадавшая жила вместе с детьми. Собеседница издания знала женщину с детства. Один из жильцов дома рассказал агентству, что после взрыва дом сильно пострадал.