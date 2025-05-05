Полевую кухню организовали для эвакуированных жильцов горевшего дома в Москве

Взрыв с последующим возгоранием произошел в квартире на 9-м этаже жилого дома на улице Генерала Тюленева в Москве. По предварительным данным, пострадали свыше 13 человек, двое погибли. В экстренных службах заявили, что причиной пожара мог стать взрыв газового баллона. Подробнее о происшествии — в материале URA.RU.