Погибшие из-за взрыва газа в доме и сотни эвакуированных жильцов: видеорепортаж URA.RU с места происшествия

Людям оказывают необходимую помощь.
В Москве после взрыва в доме на улице Генерала Тюленева, 39 работают сотрудники экстренных служб. Пострадавшим оказывается помощь. Для эвакуированных жильцов во дворе дома организован пункт временного размещения. В результате ЧП есть погибшие. Главные кадры с места происшествия — в видеорепортаже URA. RU.
В настоящее время к дому приехала полевая кухня, готовят еду для жителей, сообщил корреспондент агентства. По его словам, людей также разместили в спортзале ближайшей школы и еще в двух палатках.