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Погибшие из-за взрыва газа в доме и сотни эвакуированных жильцов: видеорепортаж URA.RU с места происшествия

В Москве после взрыва в доме на улице Генерала Тюленева, 39 работают сотрудники экстренных служб. Пострадавшим оказывается помощь. Для эвакуированных жильцов во дворе дома организован пункт временного размещения. В результате ЧП есть погибшие. Главные кадры с места происшествия в видеорепортаже URA. RU.

Людям оказывают необходимую помощь.

В Москве после взрыва в доме на улице Генерала Тюленева, 39 работают сотрудники экстренных служб. Пострадавшим оказывается помощь. Для эвакуированных жильцов во дворе дома организован пункт временного размещения. В результате ЧП есть погибшие. Главные кадры с места происшествия — в видеорепортаже URA. RU.

В настоящее время к дому приехала полевая кухня, готовят еду для жителей, сообщил корреспондент агентства. По его словам, людей также разместили в спортзале ближайшей школы и еще в двух палатках.