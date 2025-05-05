Жильцов горевшего дома на улице Генерала Тюленева разместили в ПВР

Сотрудники экстренных служб продолжают ликвидировать последствия пожара. Припаркованные у подъезда машины эвакуируют на стоянку у соседнего дома. Для жильцов в ПВР подготовили горячие напитки и еду, там же они проходят регистрацию. На улице у дома работает полевая кухня.