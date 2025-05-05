Автомобили эвакуируют после взрыва и пожара в жилом доме на юге Москвы

Автомобили, припаркованные у подъезда дома на улице Генерала Тюленева, где произошел взрыв и пожар, были эвакуированы. Об этом стало известно в понедельник, 5 мая.
Машины переместили на стоянку возле соседнего дома.
Кроме того, для сотрудников экстренных служб, работающих на месте происшествия, организована полевая кухня, передает РИА Новости.
Жилой дом на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы, где вечером 4 мая произошел взрыв с последующим пожаром, оцеплен. Жильцам пока запрещено возвращаться в свои квартиры. В здании отключены электричество и газ.
В результате хлопка бытового газа и последующего возгорания в многоэтажном жилом доме на улице Генерала Тюленева в столице пострадали пять человек, из которых двое — дети.