Собянин: Экстренные службы Москвы оказывают помощь пострадавшим при пожаре

Пожар случился и днем ранее, 3 мая. К счастью, удалось обойтись без жертв. Пожар вспыхнул в одной из квартир пятиэтажного дома на юго-западе Москвы. Из огня спасли двух жильцов. По имеющимся данным, в квартире загорелись личные вещи жителей. До прибытия спасателей еще двое человек эвакуировались самостоятельно. Один из них получил травмы. Пожар тушили 37 спасателей и 11 единиц спецтехники. Обстоятельства случившегося пока не известны, проводятся следственные мероприятия.