Собянин: Экстренные службы Москвы оказывают помощь пострадавшим при пожаре

Вечером 4 мая на юго-западе Москвы произошел взрыв. Местом ЧП стала одна из квартир. Мэр Москвы Сергей Собянин в личном Telegram-канале подтвердил факт пожара, а также рассказал о помощи, которую власти оказывают пострадавшим.
Он отметил, что на место происшествия оперативно прибыли спасатели. Пожар удалось ликвидировать. Сейчас всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Известно о двух погибших и десяти раненых.
«Сегодня в городе произошло происшествие — пожар в квартире на улице Генерала Тюленева. Причины устанавливаются», — уведомил Сергей Собянин.
Московские следователи уже начали проверку. Криминалисты также приступили к осмотру места происшествия для выяснения причин случившегося.
По словам очевидцев, вечером 4 мая жильцы услышали резкий хлопок. Он был таким громким, что в здании затряслись стены. Очевидцы уточнили, что всё случилось в 9-этажном доме с 16-ю подъездами. Пожар начался в квартире на верхнем этаже. На месте трагедии работали 60 пожарных и 20 единиц специализированной техники. Площадь возгорания достигала 100 квадратных метров.
По данным МЧС, двое погибших были обнаружены на балконе загоревшейся квартиры. Остальных жильцов удалось вывести из дома. Всех эвакуировали в пункты временного размещения. Среди пострадавших один пребывает в тяжелом состоянии. Остальные раненые получили травмы средней степени тяжести. В числе пострадавших числятся минимум двое детей. В Департаменте транспорта Москвы пояснили, что на место пожара отправили два автобуса большого класса для обогрева эвакуированных жильцов. Известно, что у здания частично обрушилась крыша, что представляет угрозу для жизни жителей.
Пожар случился и днем ранее, 3 мая. К счастью, удалось обойтись без жертв. Пожар вспыхнул в одной из квартир пятиэтажного дома на юго-западе Москвы. Из огня спасли двух жильцов. По имеющимся данным, в квартире загорелись личные вещи жителей. До прибытия спасателей еще двое человек эвакуировались самостоятельно. Один из них получил травмы. Пожар тушили 37 спасателей и 11 единиц спецтехники. Обстоятельства случившегося пока не известны, проводятся следственные мероприятия.