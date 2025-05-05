Машины, припаркованные у дома в Москве, где произошел взрыв, эвакуировали

В непосредственной близости от места происшествия организовали полевую кухню для сотрудников экстренных служб, задействованных в ликвидации последствий ЧП. Напомним, что, по информации МЧС, инцидент произошёл на девятом этаже дома № 39 по улице Генерала Тюленева.