Машины, припаркованные у дома в Москве, где произошел взрыв, эвакуировали

Возле жилого дома на юго-западе Москвы, где ранее произошёл взрыв и последующий пожар, были эвакуированы автомобили, припаркованные у подъезда.
Как сообщает корреспондент РИА Новости, машины переместили на стоянку возле соседнего здания.
В непосредственной близости от места происшествия организовали полевую кухню для сотрудников экстренных служб, задействованных в ликвидации последствий ЧП. Напомним, что, по информации МЧС, инцидент произошёл на девятом этаже дома № 39 по улице Генерала Тюленева.
В результате взрыва, предположительно бытового газа, начался пожар, затронувший две квартиры и приведший к обрушению межэтажных перекрытий. Сообщается о двух погибших.