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Машины, припаркованные у дома в Москве, где произошел взрыв, эвакуировали

Неподалеку от дома, где произошел пожар, для сотрудников экстренных служб развернули полевую кухню.
Источник: Аргументы и факты

Возле жилого дома на юго-западе Москвы, где ранее произошёл взрыв и последующий пожар, были эвакуированы автомобили, припаркованные у подъезда.

Как сообщает корреспондент РИА Новости, машины переместили на стоянку возле соседнего здания.

В непосредственной близости от места происшествия организовали полевую кухню для сотрудников экстренных служб, задействованных в ликвидации последствий ЧП. Напомним, что, по информации МЧС, инцидент произошёл на девятом этаже дома № 39 по улице Генерала Тюленева.

В результате взрыва, предположительно бытового газа, начался пожар, затронувший две квартиры и приведший к обрушению межэтажных перекрытий. Сообщается о двух погибших.