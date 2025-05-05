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РИАН: количество пострадавших при пожаре в Москве увеличилось до 10

Число пострадавших при пожаре в девятиэтажном жилом здании на улице Генерала Тюленева достигло 10.
Источник: Комсомольская правда

Вечером 4 мая в квартире на улице Генерала Тюленева, 39 прогремел взрыв. После этого в доме начался пожар. Жителей эвакуировали. К сожалению, уже известно о двух погибших. а кКоличество пострадавших при ЧП достигло десяти человек, сообщили в экстренных службах РИА Новости.

Трое раненых сейчас находятся в тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. В числе раненых есть дети. Известно, что пожар распространился на две квартиры, между восьмым и девятым этажами обрушились перекрытия.

«Число пострадавших увеличилось до десяти, из них трое в тяжелом состоянии», — рассказали в экстренных службах.

В столичном СК России уже возбудили уголовное дело по факту ЧП, случившегося в многоквартирном доме. Вскоре будет проведен ряд экспертиз для выяснения обстоятельств происшествия.