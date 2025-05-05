РИАН: количество пострадавших при пожаре в Москве увеличилось до 10

Вечером 4 мая в квартире на улице Генерала Тюленева, 39 прогремел взрыв. После этого в доме начался пожар. Жителей эвакуировали. К сожалению, уже известно о двух погибших. а кКоличество пострадавших при ЧП достигло десяти человек, сообщили в экстренных службах РИА Новости.