«Женщина кричала — возьмите сына»: случайный прохожий спас мальчика после взрыва в московской многоэтажке

Взрыв и пожар в московской многоэтажке на улице Генерала Тюленева в очередной раз показал, что героем может стать каждый. Одного из детей, пострадавших в ЧП, спас случайный прохожий по имени Максим, ставший очевидцем трагедии. Подробности он рассказал РИА Новости.