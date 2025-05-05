«Женщина кричала — возьмите сына»: случайный прохожий спас мальчика после взрыва в московской многоэтажке

Взрыв и пожар в московской многоэтажке на улице Генерала Тюленева в очередной раз показал, что героем может стать каждый. Одного из детей, пострадавших в ЧП, спас случайный прохожий по имени Максим, ставший очевидцем трагедии. Подробности он рассказал РИА Новости.
Когда на последнем этаже столичной девятиэтажки внезапно прогремел взрыв, Максим как раз проходил мимо злополучного подъезда. Мужчина сориентировался мгновенно. И ни секунды не колебался — сразу рванул наверх, на девятый этаж.
«Из двери уже пошло пламя», — рассказал Максим в беседе с РИА Новости.
Перекрытия обрушились Михаил ФРОЛОВ.
Наверху он увидел женщину, которая обрадовалась спасителю и крикнула ему: «Возьмите сына».
«Он прыгнул на меня… и я вниз побежал», — рассказал Максим РИА Новости.
Очевидец также вспомнил, что взрывной волной на девятом этаже выбило окна в квартирах, и осколки стекла были разбросаны у подъезда.
Спасатели оперативно потушили пожар Михаил ФРОЛОВ.
Ранее KP.RU писал, что два человека погибли, еще пять пострадали при взрыве в многоэтажке на улице Генерала Тюленева в Москве, среди пострадавших — двое детей.
Позже появилась уточненная информация, что число пострадавших выросло до десяти, из них трое находятся в тяжелом состоянии. Также подтвердилась информация, что в числе раненых есть дети.
Как сообщили в экстренных службах, пожар распространился на две квартиры, а между восьмым и девятым этажами обрушились перекрытия.
Сотрудники МЧС уже ликвидировали пожар, а столичный СК возбудил уголовное дело по факту ЧП.