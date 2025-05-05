В горевшем из-за взрыва газа доме возобновили подачу электричества

Жителям разрешили вернуться в свои квартиры в пострадавшем от взрыва и пожара доме в Москве.
Электроснабжение в доме на улице Генерала Тюленева в Москве, где ранее произошел взрыв из-за газового баллона и пожар, полностью восстановлено. Жители соседних подъездов, вернувшись в свои квартиры, уже включили свет.
«Подача электричества восстановлена. Жители соседних подъездов, которые вернулись в свои квартиры, включили свет», — пишет РИА Новости.
Сотрудники экстренных служб продолжают работать на месте происшествия. Пострадавшим предоставляется необходимая помощь. Во дворе жилого дома для эвакуированных организован временный пункт размещения.