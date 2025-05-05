Соседи спасли единственную выжившую девочку из взорвавшейся квартиры в Москве

В Москве из квартиры, где произошел взрыв, была спасена девочка, ставшая единственной выжившей в этом трагическом инциденте. Она оказалась заблокирована внутри, так как двери были выбиты, и выбраться самостоятельно не смогла. Спасли ребенка соседи с нижних этажей.