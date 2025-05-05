Соседи спасли единственную выжившую девочку из взорвавшейся квартиры в Москве

В Москве из квартиры, где произошел взрыв, была спасена девочка, ставшая единственной выжившей в этом трагическом инциденте. Она оказалась заблокирована внутри, так как двери были выбиты, и выбраться самостоятельно не смогла. Спасли ребенка соседи с нижних этажей.
Согласно данным очевидцев, хозяйка квартиры была завалена бетонной плитой. Ее пытался спасти сосед, который был в крайне тяжелом состоянии, но не смог помочь, так как его ногу зажало. К сожалению, женщина погибла.
Одна из соседок рассказала, что на нее чуть не упала межкомнатная дверь, а на лестничной площадке она увидела выбитые входные двери и поврежденный лифт. Все экстренные службы прибыли на место происшествия в течение пяти минут, передает Telegram-канал Mash.
Жилой дом на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы, где вечером 4 мая произошел взрыв с последующим пожаром, оцеплен. Жильцам пока запрещено возвращаться в свои квартиры. В здании отключены электричество и газ.
В результате хлопка бытового газа и последующего возгорания в многоэтажном жилом доме на улице Генерала Тюленева в столице пострадали пять человек, из которых двое — дети.