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Соседи спасли единственную выжившую девочку из взорвавшейся квартиры в Москве

В Москве из квартиры, где произошел взрыв, была спасена девочка, ставшая единственной выжившей в этом трагическом инциденте. Она оказалась заблокирована внутри, так как двери были выбиты, и выбраться самостоятельно не смогла. Спасли ребенка соседи с нижних этажей.

В Москве из квартиры, где произошел взрыв, была спасена девочка, ставшая единственной выжившей в этом трагическом инциденте. Она оказалась заблокирована внутри, так как двери были выбиты, и выбраться самостоятельно не смогла. Спасли ребенка соседи с нижних этажей.

Согласно данным очевидцев, хозяйка квартиры была завалена бетонной плитой. Ее пытался спасти сосед, который был в крайне тяжелом состоянии, но не смог помочь, так как его ногу зажало. К сожалению, женщина погибла.

Одна из соседок рассказала, что на нее чуть не упала межкомнатная дверь, а на лестничной площадке она увидела выбитые входные двери и поврежденный лифт. Все экстренные службы прибыли на место происшествия в течение пяти минут, передает Telegram-канал Mash.

Жилой дом на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы, где вечером 4 мая произошел взрыв с последующим пожаром, оцеплен. Жильцам пока запрещено возвращаться в свои квартиры. В здании отключены электричество и газ.

В результате хлопка бытового газа и последующего возгорания в многоэтажном жилом доме на улице Генерала Тюленева в столице пострадали пять человек, из которых двое — дети.