Жителям взорвавшегося дома в Москве поступают угрозы

По данным СМИ, эпицентром взрыва стала квартира на 8-м этаже в 12-м подъезде. Все ее обитатели погибли, они не смогли выбраться из горящей квартиры из-за того, что сорванная взрывом дверь заблокировала путь спасения. Люди пытались выбраться через окна, они высунулись из проемов. Но не успели дождаться, пока на земле раскроют тент. Умерли прямо на подоконниках от жара и угарного газа. Спаслась только одна жительница той квартиры — маленькая девочка. Ее вытащили снизу соседи.