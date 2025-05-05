Жителям взорвавшегося дома в Москве поступают угрозы

Ликвидировано открытое горение в доме на улице маршала Тюленева, где произошел сегодня взрыв. По официальным данным, погибло два человека, пострадали еще пятеро, в том числе двое детей. Всех жителей эвакуировали. Но уже сразу после эвакуации людям стали поступать странные звонки.
«Нам звонят с неизвестных номеров и говорят, что “всё повторится”, — рассказали корреспонденту aif.ru жители пострадавшего дома.
Пункт временного размещения открыли в школе № 1538. Сейчас некоторые жители отправились туда.
По данным СМИ, эпицентром взрыва стала квартира на 8-м этаже в 12-м подъезде. Все ее обитатели погибли, они не смогли выбраться из горящей квартиры из-за того, что сорванная взрывом дверь заблокировала путь спасения. Люди пытались выбраться через окна, они высунулись из проемов. Но не успели дождаться, пока на земле раскроют тент. Умерли прямо на подоконниках от жара и угарного газа. Спаслась только одна жительница той квартиры — маленькая девочка. Ее вытащили снизу соседи.
По словам соседей, в этой семье варили самогон. Возможно, взрыв произошел именно в самогонном аппарате. Но это пока неподтвержденная информация.
По факту пожара Следственный комитет возбудил уголовное дело.