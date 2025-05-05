Врачи борются за жизнь пенсионера, на которого в Башкирии напал медведь

В охотничьих угодьях недалеко от деревни Шарипово в Абзелиловском районе Башкортостана произошло нападение медведя на мужчину.
Пострадавший был срочно госпитализирован, сообщили в Министерстве природопользования и экологии региона. Инцидент случился в горно-лесистой местности, недалеко от границы с Белорецким районом. Для выяснения обстоятельств на место происшествия направлен государственный инспектор ведомства Ильнур Султанов.
По информации Минэкологии, подобные случаи часто связаны с несоблюдением правил поведения при встрече с дикими животными. Ведомство напомнило, что большинство инцидентов с участием хищников провоцируются самими людьми. Особенно важно избегать участков с ограниченной видимостью, таких как густые заросли и завалы, чтобы своевременно обнаружить животное и избежать опасного контакта.
Экологи также предостерегли от приближения к медвежатам, поскольку поблизости может находиться взрослая особь. В случае встречи с медведем не следует убегать — это может вызвать у животного инстинкт преследования. Лучше медленно удалиться, не поворачиваясь к зверю спиной.
Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил, что 70-летний мужчина, ставший жертвой нападения, находится в крайне тяжёлом состоянии. Врачи Белорецкой больницы оказывают ему необходимую помощь — у пострадавшего множественные переломы и серьёзные рваные раны.
Ранее сообщалось, как Министерство нацобороны Канады разработало для сотрудников памятку по правильному поведению при встрече с дикими гусями.