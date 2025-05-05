Врачи борются за жизнь пенсионера, на которого в Башкирии напал медведь

По информации Минэкологии, подобные случаи часто связаны с несоблюдением правил поведения при встрече с дикими животными. Ведомство напомнило, что большинство инцидентов с участием хищников провоцируются самими людьми. Особенно важно избегать участков с ограниченной видимостью, таких как густые заросли и завалы, чтобы своевременно обнаружить животное и избежать опасного контакта.