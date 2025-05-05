Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врачи борются за жизнь пенсионера, на которого в Башкирии напал медведь

70-летний мужчина, ставший жертвой нападения, находится в крайне тяжёлом состоянии.

Источник: Аргументы и факты

В охотничьих угодьях недалеко от деревни Шарипово в Абзелиловском районе Башкортостана произошло нападение медведя на мужчину.

Пострадавший был срочно госпитализирован, сообщили в Министерстве природопользования и экологии региона. Инцидент случился в горно-лесистой местности, недалеко от границы с Белорецким районом. Для выяснения обстоятельств на место происшествия направлен государственный инспектор ведомства Ильнур Султанов.

По информации Минэкологии, подобные случаи часто связаны с несоблюдением правил поведения при встрече с дикими животными. Ведомство напомнило, что большинство инцидентов с участием хищников провоцируются самими людьми. Особенно важно избегать участков с ограниченной видимостью, таких как густые заросли и завалы, чтобы своевременно обнаружить животное и избежать опасного контакта.

Экологи также предостерегли от приближения к медвежатам, поскольку поблизости может находиться взрослая особь. В случае встречи с медведем не следует убегать — это может вызвать у животного инстинкт преследования. Лучше медленно удалиться, не поворачиваясь к зверю спиной.

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил, что 70-летний мужчина, ставший жертвой нападения, находится в крайне тяжёлом состоянии. Врачи Белорецкой больницы оказывают ему необходимую помощь — у пострадавшего множественные переломы и серьёзные рваные раны.

Ранее сообщалось, как Министерство нацобороны Канады разработало для сотрудников памятку по правильному поведению при встрече с дикими гусями.