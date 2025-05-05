В доме в Москве, где произошел пожар, восстановили электроснабжение

Напомним, инцидент произошёл в доме № 39 на улице Генерала Тюленева. По информации МЧС, пожар начался на девятом этаже после взрыва, предположительно бытового газа, и охватил две квартиры. В результате были частично разрушены перекрытия между этажами. По официальным данным, трагедия унесла жизни двух человек.