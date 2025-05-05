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В доме в Москве, где произошел пожар, восстановили электроснабжение

Жители соседних подъездов, которые вернулись в свои квартиры, включили свет.

Источник: Аргументы и факты

В жилом доме на юго-западе Москвы, где ранее произошёл пожар, вновь подано электроснабжение. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

После восстановления подачи электроэнергии жильцы соседних подъездов, вернувшиеся в свои квартиры, уже начали пользоваться освещением.

Напомним, инцидент произошёл в доме № 39 на улице Генерала Тюленева. По информации МЧС, пожар начался на девятом этаже после взрыва, предположительно бытового газа, и охватил две квартиры. В результате были частично разрушены перекрытия между этажами. По официальным данным, трагедия унесла жизни двух человек.

Ранее очевидцы рассказали, что пожару в жилом доме на юго-западе Москвы предшествовал характерный глухой взрыв, напоминающий вакуумный хлопок.