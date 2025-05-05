Сенатор Пушков: Германия начала процесс самоликвидации

Пушков сравнил текущую ситуацию с эпохой нацизма, отметив, что тогда большинство граждан также поддерживали Гитлера до самого поражения. Он сослался на слова немецкого социал-демократа Тилло Сарацина, который, по мнению сенатора, предупреждал о подобном развитии событий, но не ожидал, что процесс пойдет так быстро.