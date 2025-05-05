Самую известную тюрьму в мире, где сидел Аль Капоне, снова запустят с одной целью

«Перестроить и открыть заново Алькатрас! Слишком долго Америку мучили порочные, жестокие и рецидивные преступники, отбросы общества, которые никогда не принесут ничего, кроме несчастья и страданий. Когда мы были более серьезной страной, в прошлые времена, мы не колеблясь сажали самых опасных преступников и держали их подальше от тех, кому они могли навредить. Так и должно быть», — дал распоряжение Трамп в своей соцсети Truth Social.