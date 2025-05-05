В Магаданской области нашли тело попавшей под лавину сноубордистки

Инцидент произошёл в воскресенье, когда снежная масса сошла на необорудованную горнолыжную трассу. Под лавиной оказались две девушки: одна из них смогла самостоятельно выбраться и добраться до ближайшего посёлка. Поисковые операции пропавшей спортсменки начались незамедлительно, однако, к сожалению, вторая девушка не выжила.