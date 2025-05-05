С эвакуированными после пожара в девятиэтажке в Москве работает полиция

Напомним, 4 мая на девятом этаже дома по улице Генерала Тюленева в Москве вспыхнул пожар, который охватил две квартиры. В результате взрыва, предположительно бытового газа, обрушились межэтажные перекрытия. В результате происшествия погибли два человека.