С эвакуированными после пожара в девятиэтажке в Москве работает полиция

Полиция работает с жильцами, эвакуированными в пункт временного размещения (ПВР) после взрыва и пожара в девятиэтажном доме на юго-западе Москвы, сотрудники МВД опрашивают людей.
После случившегося был создан Telegram-канал ПВР. Пункт временного размещения действует на базе школы № 1532, расположенной на улице Профсоюзная.
Семьям с детьми решили разместиться по отдельным кабинетам учебного заведения. Эвакуированным жильцам также оказывают помощь психологи МЧС, медики и волонтёры.
Напомним, 4 мая на девятом этаже дома по улице Генерала Тюленева в Москве вспыхнул пожар, который охватил две квартиры. В результате взрыва, предположительно бытового газа, обрушились межэтажные перекрытия. В результате происшествия погибли два человека.
Также сообщалось, что ещё не менее 13 жильцов, включая по меньшей мере двоих детей, пострадали.