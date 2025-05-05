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С эвакуированными после пожара в девятиэтажке в Москве работает полиция

Жильцам пострадавшего дома оказывают помощь психологи МЧС, медики и волонтёры.

Полиция работает с жильцами, эвакуированными в пункт временного размещения (ПВР) после взрыва и пожара в девятиэтажном доме на юго-западе Москвы, сотрудники МВД опрашивают людей.

После случившегося был создан Telegram-канал ПВР. Пункт временного размещения действует на базе школы № 1532, расположенной на улице Профсоюзная.

Семьям с детьми решили разместиться по отдельным кабинетам учебного заведения. Эвакуированным жильцам также оказывают помощь психологи МЧС, медики и волонтёры.

Напомним, 4 мая на девятом этаже дома по улице Генерала Тюленева в Москве вспыхнул пожар, который охватил две квартиры. В результате взрыва, предположительно бытового газа, обрушились межэтажные перекрытия. В результате происшествия погибли два человека.

Также сообщалось, что ещё не менее 13 жильцов, включая по меньшей мере двоих детей, пострадали.