Собянин: Силами ПВО ликвидированы четыре летевших к Москве БПЛА

Силами противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны была отражена атака четырех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), направлявшихся к Москве. Об этом в понедельник, 5 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву, — сообщил Собянин в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, разрушений и пострадавших на месте падения обломков нет. На месте работают специалисты экстренных служб.
4 мая силы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников над регионами России.
Минобороны также отчиталось, что в ночь на 3 мая системы ПВО ликвидировали 170 украинских беспилотников. Кроме того, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки ВСУ пострадали четыре человека — двое взрослых и двое детей. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.