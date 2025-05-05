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Собянин: Москву ночью атаковали беспилотники

Москва в ночь на 5 мая была атакована беспилотниками. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, атака была отражена силами ПВО, о разрушениях или пострадавших информации не было.

Летевшие на Москву дроны были сбиты в Подольске, рассказал Собянин.

Москва в ночь на 5 мая была атакована беспилотниками. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, атака была отражена силами ПВО, о разрушениях или пострадавших информации не было.

«Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск отражена атака четырёх беспилотников, летевших на Москву», — написал Собянин в telegram-канале. По его словам, пострадавших или разрушений из-за атаки БПЛА нет.

Ночью также сообщалось о введении плана «Ковер» в московском аэропорту Внуково. Как рассказывали telegram-каналы, меры были приняты из-за атаки дронов на столицу.