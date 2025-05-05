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Собянин: в городском округе Подольск отражена атака 4 летевших на Москву БПЛА

По данным Минобороны, четыре дрона ВСУ попытались атаковать Москву в ночь на 5 мая.
Источник: Комсомольская правда

Украинские боевики попытались атаковать Москву. В ночь на 5 мая силами противовоздушной обороны сбито четыре БПЛА. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

По его данным, дроны ликвидированы в городском округе Подольск. По предварительной информации, на месте падения обломков БПЛА нет разрушений. Никто не пострадал.

«Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск отражена атака четырёх беспилотников, летевших на Москву… Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — предупредил Сергей Собянин.

Утром 4 мая в московском аэропорту Внуково ввели временные ограничения для безопасности полетов. Воздушная гавань на время прекратила прием и отправку рейсов. Благодаря действиям экипажей, никто не пострадал. Аэропорт работает в штатном режиме.