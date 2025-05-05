Очевидица пожара в Москве: одну из погибших придавило бетонной плитой

Одну из погибших в многоэтажном доме на юго-западе Москвы придавило бетонной плитой, ей пытались оказать помощь, но не смогли из-за пожара, рассказала журналистам очевидица по имени Алла, которая проживает в соседней квартире.
«Мужчина пытался спасти соседку, но не смог ей помочь. Видимо, была очень тяжелая плита», — сообщила женщина.
Очевидица отметила, что огонь распространился по квартире за несколько минут, что не позволило войти вовнутрь. Женщина также добавила, что её соседка работала в детском саду.
Напомним, в результате взрыва и пожара на улице Генерала Тюленева в Москве погибли два человека. Число пострадавших увеличилось до 13 человек. По факту случившегося Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.