Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Очевидица пожара в Москве: одну из погибших придавило бетонной плитой

Жительница дома отметила, что огонь распространился по квартире за несколько минут.

Источник: Аргументы и факты

Одну из погибших в многоэтажном доме на юго-западе Москвы придавило бетонной плитой, ей пытались оказать помощь, но не смогли из-за пожара, рассказала журналистам очевидица по имени Алла, которая проживает в соседней квартире.

«Мужчина пытался спасти соседку, но не смог ей помочь. Видимо, была очень тяжелая плита», — сообщила женщина.

Очевидица отметила, что огонь распространился по квартире за несколько минут, что не позволило войти вовнутрь. Женщина также добавила, что её соседка работала в детском саду.

Напомним, в результате взрыва и пожара на улице Генерала Тюленева в Москве погибли два человека. Число пострадавших увеличилось до 13 человек. По факту случившегося Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.