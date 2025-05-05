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Shot: Взрывы прогремели над Воронежем

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать Воронеж беспилотниками (БПЛА). Об этом стало известно в понедельник, 5 мая.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать Воронеж беспилотниками (БПЛА). Об этом стало известно в понедельник, 5 мая.

По предварительным данным, несколько БПЛА были ликвидированы над регионом.

Жители города сообщили, что слышали около пяти или семи сильных взрывов на окраине. Перед этим в небе были замечены летательные аппараты. Власти региона предупредили об угрозе атаки беспилотников, передает Telegram-канал Shot.

4 мая силы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников над регионами России.

Минобороны также отчиталось, что в ночь на 3 мая системы ПВО ликвидировали 170 украинских беспилотников. Кроме того, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки ВСУ пострадали четыре человека — двое взрослых и двое детей. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.