В Якутии девятью лесными возгораниями начался пожароопасный сезон

Общая площадь возгораний составляет 2,4 тыс. га. Возгорания находятся в 10 км и в 19 км от села Томтор. На тушении задействовано 37 сотрудников ФБУ «Авиалесоохраны». Населенному пункту ничего не угрожает. Муниципальные власти ввели особый противопожарный режим. За последние сутки также был обнаружен очаг в Оймяконском районе, огонь охватил 44 га. Возгорание оперативно ликвидировано шестью сотрудниками ГАУ «Якутлесресурс».