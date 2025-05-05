Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Якутии девятью лесными возгораниями начался пожароопасный сезон

Первый вице-премьер Якутии Дмитрий Садовников издал постановление об установлении начала пожароопасного сезона, сообщается на сайте правительства региона. В республике уже действуют девять лесных пожаров — все в Верхоянском районе.

Источник: Reuters

Общая площадь возгораний составляет 2,4 тыс. га. Возгорания находятся в 10 км и в 19 км от села Томтор. На тушении задействовано 37 сотрудников ФБУ «Авиалесоохраны». Населенному пункту ничего не угрожает. Муниципальные власти ввели особый противопожарный режим. За последние сутки также был обнаружен очаг в Оймяконском районе, огонь охватил 44 га. Возгорание оперативно ликвидировано шестью сотрудниками ГАУ «Якутлесресурс».

Решение об установлении пожароопасного сезона принято с учетом природно-климатических особенностей, связанных со сходом снежного покрова в лесах. Органам местного самоуправления рекомендовано обеспечить предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций из-за лесных и других ландшафтных пожаров.