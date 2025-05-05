Росавиация: Аэропорт Домодедово временно приостановил работу из-за ограничений

Для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации введены временные ограничения на работу аэропорта Домодедово в Москве. Об этом в понедельник, 5 мая, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
— Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения в 2:38 МСК введены на работу аэропорта Домодедово (код ИКАО: UUDD), — говорится в сообщении.
В настоящее время аэропорт не принимает и не отправляет авиарейсы. Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропорта предпринимают необходимые меры для обеспечения безопасности, которая является приоритетной задачей.
4 мая для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации с 9:06 по московскому времени были введены временные ограничения на работу аэропорта Внуково в Москве. Однако в в 10:30 по московскому времени все ограничения были сняты.