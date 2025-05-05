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Тела погибших на пожаре в московской девятиэтажке достали из окон

С окон жилого дома на юго-западе Москвы, где прошел взрыв и пожар, убрали тела погибших. К ним удалось подобраться после полной ликвидации возгорания.

Спасателям удалось извлечь тела погибших в ночном взрыве в Москве.

С окон жилого дома на юго-западе Москвы, где прошел взрыв и пожар, убрали тела погибших. К ним удалось подобраться после полной ликвидации возгорания.

«Тела погибших при пожаре в доме на юго-западе Москвы сняли с окон», — сообщил корреспондент РИА Новости. Ранее сообщалось о двух погибших и 13 пострадавших в результате пожала в многоквартирном доме.

Горевшую многоэтажку вновь подключили к электроснабжению. Рядом с местом ЧП работает полевая кухня, пострадавшим предложили места в пунктах временного размещения.