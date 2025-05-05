Домодедово временно закрыли на фоне атаки дронов на Москву

Домодедово временно не принимает и не отправляет рейсы, рассказал Кореняко.
В ночь на 5 мая на работу аэропорта Домодедово были введены временные ограничения. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко и добавил, что гавань временно не принимает и не отправляет рейсы.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения в 2:38 МСК введены на работу аэропорта Домодедово», — написал Кореняко в своем telegram-канале.
Этой же ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке беспилотников на столицу России. По его словам, дроны были сбиты в районе Подольска.