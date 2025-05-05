Ребенок застрял в аппарате по очистке воды в Экибастузе

Как сообщается в Telegram-канале министерства, в опасную ситуацию попал житель Экибастуза 2012 года рождения — рука подростка застряла в автомате по очистке воды. Очевидцы не смогли ему помочь и обратились к спасателям, позвонив по номеру 112.
"Прибывшие на место спасатели, используя специальные инструменты и болгарку, прорезали дверь аппарата и освободили зажатую руку ребенка.
Благодаря профессионализму и оперативности спасателей ребенку была своевременно оказана помощь", — говорится в сообщении МЧС.