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Ребенок застрял в аппарате по очистке воды в Экибастузе

В Экибастузе подростку понадобилась помощь спасателей после того, как его рука застряла в аппарате по очистке воды, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: t.me/qr_tjm

Как сообщается в Telegram-канале министерства, в опасную ситуацию попал житель Экибастуза 2012 года рождения — рука подростка застряла в автомате по очистке воды. Очевидцы не смогли ему помочь и обратились к спасателям, позвонив по номеру 112.

"Прибывшие на место спасатели, используя специальные инструменты и болгарку, прорезали дверь аппарата и освободили зажатую руку ребенка.

Благодаря профессионализму и оперативности спасателей ребенку была своевременно оказана помощь", — говорится в сообщении МЧС.