Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ъ»: Суд Москвы арестовал замгендиректора АСВ Ольгу Долголеву

Замгендиректора Агентства по страхованию вкладов Долголева отправлена под арест на два месяца.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель генерального директора Агентства по страхованию вкладов Ольга Долголева арестована Лефортовским судом Москвы. Ее продержат под тщательным контролем в течение двух месяцев, пишет «Коммерсантъ».

По данным газеты, Ольга Долголева подозревается в соучастии в хищении средств. Сумма не уточняется. Средства были получены от эксплуатации аквапарка в Новосибирске «Аквамир». Проект находился под управлением Агентства по страхованию.

Известно, что Ольга Долголева занималась юридическими вопросами. Неделю назад ее задержали по подозрению в соучастии в мошенничестве в особо крупном размере. Позже судья, рассмотрев дело, удовлетворил ходатайство об аресте Ольги Долголевой.

В Люберцах, между тем, задержали мужчин, подозреваемых в похищении человека, вымогательстве и насильственных действиях. Фигуранты дела ударили знакомого по голове и потребовали пол миллиона рублей.