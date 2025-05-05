«Ъ»: Суд Москвы арестовал замгендиректора АСВ Ольгу Долголеву

Заместитель генерального директора Агентства по страхованию вкладов Ольга Долголева арестована Лефортовским судом Москвы. Ее продержат под тщательным контролем в течение двух месяцев, пишет «Коммерсантъ».
По данным газеты, Ольга Долголева подозревается в соучастии в хищении средств. Сумма не уточняется. Средства были получены от эксплуатации аквапарка в Новосибирске «Аквамир». Проект находился под управлением Агентства по страхованию.
Известно, что Ольга Долголева занималась юридическими вопросами. Неделю назад ее задержали по подозрению в соучастии в мошенничестве в особо крупном размере. Позже судья, рассмотрев дело, удовлетворил ходатайство об аресте Ольги Долголевой.
В Люберцах, между тем, задержали мужчин, подозреваемых в похищении человека, вымогательстве и насильственных действиях. Фигуранты дела ударили знакомого по голове и потребовали пол миллиона рублей.