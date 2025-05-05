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Тела погибших при пожаре на юго-западе Москвы сняли через окна дома

Работа спасателей на месте случившегося продолжается.
Источник: Аргументы и факты

Спасатели сняли с окон тела погибших в результате пожара в девятиэтажном жилом доме на юго-западе Москвы.

Сотрудники служб продолжают работу на месте происшествия. Ранее появилась информация о ликвидации открытого горения.

Напомним, вечером 4 мая в доме на улице Генерала Тюленева в Москве произошёл взрыв и вспыхнул пожар. Жертвами происшествия стали по меньшей мере два человека. Число пострадавших выросло до 13.

Также сообщалось, что одной из версий случившегося называют взрыв бытового газа. Очевидцы заявили, что перед произошедшим слышали резкий хлопок.