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Тела погибших сняты с окон после пожара в доме на юго-западе Москвы

Тела погибших были извлечены из окон дома на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы, где ранее произошел пожар. Об этом стало известно в понедельник, 5 мая.

Тела погибших были извлечены из окон дома на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы, где ранее произошел пожар. Об этом стало известно в понедельник, 5 мая.

Возгорание, возникшее в воскресенье, 4 мая, на девятом этаже, охватило две квартиры и привело к обрушению перекрытий между восьмым и девятым этажами, передает РИА Новости.

Жилой дом на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы, где вечером 4 мая произошел взрыв с последующим пожаром, оцеплен. Жильцам пока запрещено возвращаться в свои квартиры. В здании отключены электричество и газ.

Кроме того, автомобили, припаркованные у подъезда дома на улице Генерала Тюленева, где произошел взрыв и пожар, были эвакуированы. Машины переместили на стоянку возле соседнего дома.

В результате хлопка бытового газа и последующего возгорания в многоэтажном жилом доме на улице Генерала Тюленева в столице пострадали пять человек, из которых двое — дети.