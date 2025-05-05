Тела погибших сняты с окон после пожара в доме на юго-западе Москвы

Тела погибших были извлечены из окон дома на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы, где ранее произошел пожар. Об этом стало известно в понедельник, 5 мая.
Возгорание, возникшее в воскресенье, 4 мая, на девятом этаже, охватило две квартиры и привело к обрушению перекрытий между восьмым и девятым этажами, передает РИА Новости.
Жилой дом на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы, где вечером 4 мая произошел взрыв с последующим пожаром, оцеплен. Жильцам пока запрещено возвращаться в свои квартиры. В здании отключены электричество и газ.
Кроме того, автомобили, припаркованные у подъезда дома на улице Генерала Тюленева, где произошел взрыв и пожар, были эвакуированы. Машины переместили на стоянку возле соседнего дома.
В результате хлопка бытового газа и последующего возгорания в многоэтажном жилом доме на улице Генерала Тюленева в столице пострадали пять человек, из которых двое — дети.