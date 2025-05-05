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Названа сумма взятки, на которой чаще всего попадаются в России

Более половины коррупционных преступлений в России связаны с взятками до 10 тысяч рублей. Это следует из данных Судебного департамента при Верховном суде РФ.

Мелкие взятки остаются наиболее распространенным видом коррупционных преступлений в стране.

Более половины коррупционных преступлений в России связаны с взятками до 10 тысяч рублей. Это следует из данных Судебного департамента при Верховном суде РФ.

«Большая часть взяточников в России попадается при получении менее 10 тысяч рублей», — передает РИА Новости. Такие данные представляет статистика Судебного департамента.

В 2024 году в России осуждены 2305 человек за мелкое взяточничество: большинство обвиняемых избежали тюремных сроков, выплатив штрафы, пишет Царьград. Среди преступников, осужденных за более крупные взятки, сотрудники судов, прокуратуры и правоохранительных органов.