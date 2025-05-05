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В Хабаровском районе загорелись постройки в СНТ «Восток»

Баня и сарай сгорели на дачном участке.

Источник: Комсомольская правда

В садоводческом товариществе под Хабаровском вспыхнул пожар. На тушение выезжали несколько расчетов. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Возгорание произошло в СНТ «Восток» на 16-м километре Владивостокского шоссе. На частной территории полностью сгорел сарай. Также частично пострадали дачный дом и баня — у строений обгорела наружная обшивка.

«Общая площадь пожара составила около 80 квадратных метров. На месте работали подразделения пожарной охраны. Потушить огонь и устранить последствия удалось примерно за четыре часа», — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Причина пожара пока не установлена. Ее выясняют специалисты. По предварительным данным, пострадавших нет.