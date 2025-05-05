Следком ускорит расследование смерти годовалых близнецов в Хабаровском крае

Дети поступили в центральную городскую больницу в мае 2022 года и через несколько часов умерли. Их мать через Информационный центр СК России обратилась к руководителю ведомства и пожаловалась на длительность расследования: причины и обстоятельства смерти сыновей ей до сих пор не известны.