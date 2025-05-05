Следком ускорит расследование смерти годовалых близнецов в Хабаровском крае

В Николаевске-на-Амуре годовалые близнецы погибли от отравления неизвестным веществом два года назад. После обращения их матери глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование и проведение экспертиз, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Дети поступили в центральную городскую больницу в мае 2022 года и через несколько часов умерли. Их мать через Информационный центр СК России обратилась к руководителю ведомства и пожаловалась на длительность расследования: причины и обстоятельства смерти сыновей ей до сих пор не известны.
— Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО Станиславу Белянскому и ФГКУ «Судебно-экспертный центр Следственного комитета Российской Федерации» ускорить расследование уголовного дела и производство судебных экспертиз соответственно, о чем представить доклады, — сообщили в Информационном центре СК России.
Напомним, ранее в Комсомольском районе во время пожара в садовом товариществе «Металлург-2» погиб восьмилетний мальчик, его родители были госпитализированы с ожогами.