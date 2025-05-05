В Китае из-за опрокидывания судов погибли не менее девяти человек

ШАНХАЙ, 5 мая. /ТАСС/. По меньшей мере девять человек погибли в результате опрокидывания речных судов в юго-западной провинции Китая Гуйчжоу. Еще один человек числится пропавшим без вести, сообщило Центральное телевидение Китая.