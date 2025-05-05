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Очевидец пожара в девятиэтажке в Москве рассказал, как спас мальчика

Мужчина услышал взрыв, когда проходил рядом с подъездом, и побежал на девятый этаж.
Источник: Аргументы и факты

Очевидец пожара в девятиэтажном жилом доме на юго-западе Москвы по имени Максим рассказал, как спас мальчика из охваченной огнём квартиры.

Мужчина отметил, что услышал взрыв, когда проходил рядом с подъездом.

«Я рванул (на девятый этаж — прим. ред.), а из двери уже пошло пламя. И уже женщина говорит: “Возьмите сына”. Он прыгнул на меня. И я вниз побежал», — сообщил очевидец, слова которого приводит РИА Новости.

Максим также уточнил, что в результате взрыва выбило окна на девятом этаже, и осколки стекла упали возле подъезда.

Напомним, вечером 4 мая в доме на улице Генерала Тюленева в Москве прогремел взрыв, после чего начался пожар. В результате случившегося погибли по меньшей мере два человека и ещё 13 пострадали. По одной из версий причиной происшествия мог стать взрыв бытового газа.