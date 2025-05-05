Трамп признал идущие переговоры с Путиным, но утаил детали

«Переговоры идут, но я не хочу говорить о них с The Wall Street Journal», — сказал Трамп. Его слова опубликованы на открытой новостной ленте, которая заполняется журналистами. Президент США отказался отвечать на вопрос представителя газеты, который спросил его про переговоры с Путиным.