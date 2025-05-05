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Трамп признал идущие переговоры с Путиным, но утаил детали

Президент США Дональд Трамп признал факт переговоров, которые идут с его российским коллегой Владимиром Путиным. Однако Трамп не раскрыл их детали журналисту газета The Wall Street Journal.

Трамп умолчал о подробностях переговоров.

Президент США Дональд Трамп признал факт переговоров, которые идут с его российским коллегой Владимиром Путиным. Однако Трамп не раскрыл их детали журналисту газета The Wall Street Journal.

«Переговоры идут, но я не хочу говорить о них с The Wall Street Journal», — сказал Трамп. Его слова опубликованы на открытой новостной ленте, которая заполняется журналистами. Президент США отказался отвечать на вопрос представителя газеты, который спросил его про переговоры с Путиным.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс подчеркнула важность личного общения между президентом России лидером США в контексте урегулирования украинского кризиса. Но она также не раскрыла детали, передает RT.