В Хабаровском крае судно застряло во льдах при выходе в море

Однако вскоре судно застряло во льдах. Экипажу удалось покинуть опасную зону без привлечения помощи — пострадавших нет. Прокуратура проверяет законность спуска судна вне навигационного периода и соблюдение правил безопасности мореплавания. Оценку дадут и действиям лиц, ответственных за принятие решения о выходе в море.