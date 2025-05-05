В Хабаровском крае судно застряло во льдах при выходе в море

В Хабаровском крае Николаевская-на-Амуре транспортная прокуратура проверяет обстоятельства, при которых судно «Иркутск» оказалось во льдах в акватории Охотского моря, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
По предварительным данным, 1 мая его спустили на воду с целью перегона к причалам Охотского судоремонтного завода — для подготовки к будущей путине.
Однако вскоре судно застряло во льдах. Экипажу удалось покинуть опасную зону без привлечения помощи — пострадавших нет. Прокуратура проверяет законность спуска судна вне навигационного периода и соблюдение правил безопасности мореплавания. Оценку дадут и действиям лиц, ответственных за принятие решения о выходе в море.