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В Хабаровском крае судно застряло во льдах при выходе в море

Прокуратура начала проверку по факту происшествия с теплоходом «Иркутск».

Источник: ГУ МВД

В Хабаровском крае Николаевская-на-Амуре транспортная прокуратура проверяет обстоятельства, при которых судно «Иркутск» оказалось во льдах в акватории Охотского моря, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

По предварительным данным, 1 мая его спустили на воду с целью перегона к причалам Охотского судоремонтного завода — для подготовки к будущей путине.

Однако вскоре судно застряло во льдах. Экипажу удалось покинуть опасную зону без привлечения помощи — пострадавших нет. Прокуратура проверяет законность спуска судна вне навигационного периода и соблюдение правил безопасности мореплавания. Оценку дадут и действиям лиц, ответственных за принятие решения о выходе в море.