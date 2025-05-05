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Обстоятельства смертельного ДТП устанавливают в Хабаровском крае

Сегодня, по предварительным данным, около 08:19 на 14 км подъездной дороги к городу Комсомольск-на-Амуре произошел инцидент.

Источник: УГИБДД по Хабаровскому краю

Водитель автомобиля Mazda Familia, мужчина 1953 года рождения, ехал из Комсомольска-на-Амуре в сторону села Лидога по федеральной дороге А-376 Хабаровск-Лидога-Ванино. В процессе движения он выехал на полосу встречного движения и съехал в кювет, сообщает ИА AmurMedia.

В результате съезда водитель от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

Наличие или отсутствие у погибшего алкоголя в крови, а также причина смерти будут установлены в ходе судебно-медицинского исследования.

Как сообщает Госавтоинспекция по Нанайскому району, обстоятельства происшествия устанавливаются. Работает следственно-оперативная группа.