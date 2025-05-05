Обстоятельства смертельного ДТП устанавливают в Хабаровском крае

Водитель автомобиля Mazda Familia, мужчина 1953 года рождения, ехал из Комсомольска-на-Амуре в сторону села Лидога по федеральной дороге А-376 Хабаровск-Лидога-Ванино. В процессе движения он выехал на полосу встречного движения и съехал в кювет, сообщает ИА AmurMedia.