Обстоятельства смертельного ДТП устанавливают в Хабаровском крае

Водитель автомобиля Mazda Familia, мужчина 1953 года рождения, ехал из Комсомольска-на-Амуре в сторону села Лидога по федеральной дороге А-376 Хабаровск-Лидога-Ванино. В процессе движения он выехал на полосу встречного движения и съехал в кювет, сообщает ИА AmurMedia.
В результате съезда водитель от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.
Наличие или отсутствие у погибшего алкоголя в крови, а также причина смерти будут установлены в ходе судебно-медицинского исследования.
Как сообщает Госавтоинспекция по Нанайскому району, обстоятельства происшествия устанавливаются. Работает следственно-оперативная группа.