Трамп пообещал подумать насчет встречи с Путиным в мае

В Саудовской Аравии уже проходили встречи делегаций США и России, в ходе которых обсуждались перспективы сотрудничества и пути разрешения конфликта на Украине. Как отметил не так давно сам Трамп, он вряд ли встретится в Саудовской Аравии с Путиным.