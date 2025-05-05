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Росавиация: Работа аэропорта Домодедово возобновлена

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропорту Домодедово были сняты в 04:00 по московскому времени. Об этом в понедельник, 5 мая, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропорту Домодедово были сняты в 04:00 по московскому времени. Об этом в понедельник, 5 мая, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

— В аэропорту Домодедово в 04:00 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС), — говорится в сообщении.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.

В 2:38 по московскому времени в пресс-службе Росавиации сообщили о введении ограничений на работу аэропорта Домодедово в Москве.

4 мая для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации с 9:06 по московскому времени были введены временные ограничения на работу аэропорта Внуково в Москве. Однако в в 10:30 по московскому времени все ограничения были сняты.