Росавиация: Работа аэропорта Домодедово возобновлена

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропорту Домодедово были сняты в 04:00 по московскому времени. Об этом в понедельник, 5 мая, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
— В аэропорту Домодедово в 04:00 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС), — говорится в сообщении.
Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
В 2:38 по московскому времени в пресс-службе Росавиации сообщили о введении ограничений на работу аэропорта Домодедово в Москве.
4 мая для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации с 9:06 по московскому времени были введены временные ограничения на работу аэропорта Внуково в Москве. Однако в в 10:30 по московскому времени все ограничения были сняты.