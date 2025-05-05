Трамп поделился хорошими новостями о России и Украине

«Мы провели несколько хороших разговоров по России и Украине на выходных. За последние два дня, на самом деле», — отметил Трамп. При этом американский президент добавил, что несмотря на продуктивность встреч, остается определенная напряженность в отношениях между сторонами. «Между сторонами сохраняется много ненависти», — уточнил он. Трамп не стал раскрывать подробности проведенных обсуждений и не уточнил, с кем именно состоялись переговоры.