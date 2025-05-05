Глава СК РФ взял на контроль дело о травмировании роженицы в Красноярске

По поручению Александра Бастрыкина руководитель регионального следственного управления Алексей Еремин должен принять меры по ускорению проведения экспертизы и завершению расследования в кратчайшие сроки. После сбора всех доказательств дело должно быть направлено в суд для рассмотрения по существу.