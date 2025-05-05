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Глава СК РФ взял на контроль дело о травмировании роженицы в Красноярске

Женщине отказались делать операцию.

Источник: Аргументы и факты

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование уголовного дела о ненадлежащем оказании медицинской помощи при родах в Красноярске.

Инцидент произошел в апреле прошлого года, когда женщине было отказано в проведении плановой операции кесарева сечения. В результате неправильного родоразрешения пострадали как сама роженица, так и новорожденный ребенок.

Ситуация привлекла внимание главы СК России после обращения пострадавшей в социальной сети ВКонтакте в адрес приемной председателя СК. Женщина выразила недовольство затяжным характером расследования и указала на неполноту проводимой проверки.

В настоящее время по данному факту расследуется уголовное дело в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. В рамках расследования назначена необходимая судебная экспертиза.

По поручению Александра Бастрыкина руководитель регионального следственного управления Алексей Еремин должен принять меры по ускорению проведения экспертизы и завершению расследования в кратчайшие сроки. После сбора всех доказательств дело должно быть направлено в суд для рассмотрения по существу.

Контроль за исполнением данных поручений возложен на центральный аппарат ведомства, что гарантирует повышенное внимание к расследованию данного инцидента.