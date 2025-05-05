В Бурятии площадь лесных пожаров выросла до 985 га

«По состоянию на утро 5 мая действует девять лесных пожаров в Баунтовском, Джидинском и Еравнинском районах. Общая площадь — 985 га. Причина возникновения — неосторожное обращение с огнем», — сообщили в ведомстве.
30 апреля в регионе было зарегистрировано одно возгорание на 0,6 га.
В настоящее время пожары тушат 190 человек. Задействовано 34 единицы лесопожарной техники. «Угрозы населенным пунктам нет, пожары низкой интенсивности», — уточнили в РАЛХ.
В Бурятии действует особый противопожарный режим, доступ в лес ограничен.