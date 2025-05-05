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В Бурятии площадь лесных пожаров выросла до 985 га

УЛАН-УДЭ, 5 мая. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Бурятии за прошедшие выходные выросла с 0,6 га до 985 га. Об этом сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).

Источник: телеграм-канал

«По состоянию на утро 5 мая действует девять лесных пожаров в Баунтовском, Джидинском и Еравнинском районах. Общая площадь — 985 га. Причина возникновения — неосторожное обращение с огнем», — сообщили в ведомстве.

30 апреля в регионе было зарегистрировано одно возгорание на 0,6 га.

В настоящее время пожары тушат 190 человек. Задействовано 34 единицы лесопожарной техники. «Угрозы населенным пунктам нет, пожары низкой интенсивности», — уточнили в РАЛХ.

В Бурятии действует особый противопожарный режим, доступ в лес ограничен.