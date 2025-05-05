Беспилотники попытались атаковать Москву: подробности от Собянина

Силы противовоздушной обороны Министерства обороны России сбили четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в городском округе Подольск в Московской области. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву», — написал градоначальник.
Как отметил Сергей Собянин, при падении обломков никто не пострадал, разрушений тоже нет. В настоящее на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
Днем ранее стали известны детали налета украинских беспилотников на Новороссийск. Так, стало известно, что в результате вражеской атаки пострадали 95 квартир, расположенных в трех городских округах. Наиболее значительные повреждения в Южном районе, где взрывная волна полностью уничтожила два жилых помещения вместе с имуществом.
В Центральном районе в 31 квартире выбиты стекла, повреждены внешние стены домов и внутреннее убранство одной из квартир. В Восточном районе повреждены окна в 22 квартирах, однако электроснабжение и доступ к интернету были оперативно восстановлены.
Кроме того, в ночь на 4 мая в Ростовской области отражена попытка атаки ВСУ на объекты на территории Каменска-Шахтинского. Разрушений зданий и ранений среди мирных жителей не зафиксировано.
Неспокойно минувшей ночью было и в Курской области, на которую Вооруженные силы Украины совершили две атаки с использованием FPV-дронов. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн, первая атака произошла ночью на АЗС около поселка Колячек Хомутовского района. В результате попадания дрона загорелась топливная колонка, но пожар быстро ликвидировали. Утром того же дня FPV-дрон атаковал жилой дом в селе Званное Глушковского района. В результате обстрела сгорел автомобиль, находившийся во дворе.
3 мая в российском оборонном ведомстве сообщили, что над территорией Краснодарского края и акваторией Черного моря отражена массированная атака с применением беспилотных летательных аппаратов и ракет. Всего украинские формирования направили на территорию РФ 170 беспилотников. 47 БПЛА были уничтожены над территорией Краснодарского края.