Беспилотники попытались атаковать Москву: подробности от Собянина

Неспокойно минувшей ночью было и в Курской области, на которую Вооруженные силы Украины совершили две атаки с использованием FPV-дронов. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн, первая атака произошла ночью на АЗС около поселка Колячек Хомутовского района. В результате попадания дрона загорелась топливная колонка, но пожар быстро ликвидировали. Утром того же дня FPV-дрон атаковал жилой дом в селе Званное Глушковского района. В результате обстрела сгорел автомобиль, находившийся во дворе.