В Токио началась акция «Бессмертный полк»

«Бессмертный полк» — это общественная акция, в рамках которой люди выходят на улицы, неся портреты своих близких и родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Эта традиция зародилась в 2007 году и с тех пор стала неотъемлемой частью празднования Дня Победы.